المرض يمنعُ حليمة بولند من المشاركة في مهرجان "يوم في حب الإمارات"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة، والإعلامية الكويتية، حليمة بولند، إنّ ظروف مرضها، منعتها من السّفر للمشاركة في مهرجان "يوم في حب الإمارات"، الذي كان من المقرّر إقامته بمدينة العين، يوم الجمعة الموافق ١٤ ديسمبر المُقبل.

وقدّمتْ حليمة، اعتذارًا رسميًا لكلّ القائمين على المهرجان، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، قائلة: "أعتذر بسبب ظروفي الصحية عن عدم حضوري لمهرجان يوم في حب الإمارات بمدينة العين.. وأعتذر لأم سيف الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيف الجارح منظمة مهرجان..وأعتذر لمعالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي والداعمين للمهرجان".

وقالتْ: "المفروض أكون في أبو ظبي اليوم ولكن بسبب ظروفي الصحية ما قدرت أسافر.. وأشكر إدارة المهرجان على تفهمهم لظروف مرضي.. طبعًا شكرًا على هذه الدعوة والتكريم للأسف ظروفي حالت بيني وبين الحضور".

واستطردتْ حديثها: "الإيفنت كان المفروض الجمعة القادمة وكان عندي ارتباطات في عمان ودبي.. يعني بعتذر لكل الجهات اللي كانت مفروض تكون معاي.. والله بجد ظروف خارجة عن إرادتي أنا ملتزمة جدًا بمواعيدي..صرلي ٣ أيام مو قادرة أتحرك من الفراش بسبب مرضي".

وأكّدتْ في نهاية حديثها: "هذا الفيديو بمثابة اعتذار رسمي مني والسموحة وموعدي معكم الأسبوع القادم بأبو ظبي بالعين بإذن الله إذا تحسنت حالتي الصحية إن شاء الله".