الامارات | «محمد بن راشد للمعرفة» تستعد لإطلاق أول «اتحاد عربي للمكتبات الرقمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن راشد للمعرفة» تستعد لإطلاق أول «اتحاد عربي للمكتبات الرقمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ضمن فعاليات «قمة المعرفة 2018»، التي اختتمت فعالياتها، أمس، عن التحضير لإطلاق أول اتحاد عربي للمكتبات الرقمية، وذلك بمشاركة كل من: مكتبة دبي الرقمية، المشروع المعرفي الرائد للمؤسسة الذي يهدف لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، والمكتبة الرقمية السعودية، التي تهدف إلى توفير خدمات معلوماتية متطورة، تشمل إتاحة مصادر المعلومات، وجعلها في متناول الجميع، وبنك المعرفة المصري الذي يعد من أكبر مصادر المعرفة على الإنترنت ويقدم للطلاب والباحثين فرصة الحصول على موارد مجانية للتعليم والأبحاث.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، إن تأسيس اتحاد عربي للمكتبات الرقمية، سيشكل تحقيق حلم طال انتظاره في العالم العربي، لرفع مستوى المحتوى العربي الرقمي، وسيتيح كذلك مصادر بنك المعرفة المصري لجميع الناس في كل مكان.

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الهدف من إطلاق أول اتحاد عربي للمكتبات الرقمية، هو توحيد الجهود العربية لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، والإسهام في توفير مصادر معلومات موثقة ومتاحة لجميع فئات المجتمع، في مختلف دول العالم.

من جهته، أشار الدكتور سعود الصلاحي، المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية، إلى أن المكتبة تمثل الحراك التعليمي والبحثي في المملكة، حيث تضم أكثر من 200 مليون مصدر معلوماتي، وقد قدمت العديد من الخدمات البحثية والتعليمية، ولديها ما يزيد على ستة ملايين مستخدم من مختلف الفئات. وسيتيح الاتحاد العربي للمكتبات الرقمية توفير بيئة ملائمة لبناء مجتمع المعرفة.

- حلم طال انتظاره في

العالم العربي، لرفع

مستوى المحتوى

العربي الرقمي.