كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 09:48 صباحاً - ترامب يحسم قراره ويختار "ناورت" مندوبة لدى الأمم المتحدة

من المتوقّع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اختيار المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لتكون مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، نقلاً عن عدة مصادر، أن ترامب سينشر تغريدة عبر "تويتر" صباح الجمعة بشأن اختيار ناورت لتحل محل المندوبة المنتهية ولايتها نيكي هيلي، التي أعلنت استقالتها في أكتوبر الماضي، في وقت رفضت وزارة الخارجية التعقيب، بينما لم ترد ناورت بعدُ على طلب للتعليق، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وشغلت هيلي منصبها منذ بداية حكم ترامب، وتحديداً في شهر أبريل 2017، وقالت إنها ستظل في المنصب حتى نهاية العام الحالي، كما أنها اختيرت في وقت سابق هذا العام، قائمة بأعمال وكيل الوزارة للدبلوماسية والشؤون العامة.

وكانت ناورت (48 عاماً)، التي يتطلب ترشيحها تأكيداً من مجلس الشيوخ، مراسلة ومذيعة في قناة فوكس الإخبارية، ولا تملك أي خبرات سابقة في السياسة أو صناعة العملية السياسية.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت، يوم أمس الخميس، ضد مشروع القرار الأمريكي الذي يدين حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، فيما صوتت بالأغلبية الساحقة، على قرار يدعو لإقامة "سلام دائم وشامل وعادل" في الشرق الأوسط، وتبني "حل الدولتين" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.