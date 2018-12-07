كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 09:48 صباحاً - عاجل وخطير .. ثلاثة من أعضاء وفد الحوثي في السويد يطلبون اللجوء السياسي

قالت مصادر مطلعة لـ«الحكمة نت» أن ثلاثة من اعضاء وفد مليشيا الحوثي المتواجدين في السويد غادروا مقر سكنهم اليوم .. واعلنوا طلبهم اللجوء السياسي الى السلطات السويدية.

وقالت المصادر: أن من الثلاث الشخصيات شخص من كبار الوفد .. مشيرة الى أنهم وبعد طلبهم اللجوء حملوا الامم المتحدة مسؤولية قبول طلباتهم وسلامة عائلاتهم في العاصمة صنعاء.

هذا ولم تفصح المصادر عن اسماء الثلاثة الشخصيات لكنها وعدت بموافاتنا بتفاصيل كاملة خلال الساعات القادمة.