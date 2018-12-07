كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 09:48 صباحاً - توقعات بتوجيه اتهامات لعملاق صناعة السيارات الاثنين

ذكرت صحيفة نيكي اليومية، الجمعة، أنه من المتوقع أن يوجه المدعون في طوكيو اتهامات لرئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، والمسؤول التنفيذي السابق، جريج كيلي، والشركة نفسها، الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تكشف عنها، القول إن نيسان والمسؤولين السابقين سيواجهون اتهامات على الأرجح بشأن بيانات خاطئة في خمس تقارير سنوية حتى السنة المالية التي انتهت في آذار/مارس 2015.

وفي وقت سابق، كشف مدير مكتب وزارة الخارجية اللبنانية، المستشار هادي هاشم، للمرة الأولى في حديث خاص لـ"العربية.نت"، الظروف غير الـ"ملائمة" المحيطة بمكان اعتقال غصن والمنافية تماماً للمعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان على حد وصفه: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، من هنا لدينا تحفظات كثيرة على مكان احتجاز غصن، حيث يتم اعتقاله في زنزانة انفرادية منعزلة، كمن ألصقت به تهمة الجريمة الجنائية التي تتخطى في أشواط تهمة الجريمة المالية".

يذكر أن غصن، الذي كان يرأس تحالف السيارات رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز، أوقف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر للاشتباه في أنه لم يبلغ عن دخل له بما مقداره 44 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

ويحمل رئيس نيسان السابق الجنسية الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ما فتح الباب أمام ممثلي تلك الدول، وكذلك المحامين، لزيارة المشتبه به المحتجز في اليابان.