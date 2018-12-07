كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 09:48 صباحاً - فضيحة عالمية.. الولايات المتحدة تستنسخ تكنولوجيا فضائية روسية
أكد الخبير العسكري اليكسي ليونكوف، أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط في مجال تصميم وتطوير المنظومات الجوية الفضائية، بالاعتماد على التكنولوجيا الفضائية السوفيتية والروسية.
وكتب ليونكوف في مقال نشرته صحيفة "زفيزدا": "تلعب المنظومات الجوية الفضائية دورا كبيرا في تنفيذ المهام العسكرية، وتحاول الولايات المتحدة الاستفادة من تكنولوجياتنا في هذا المجال بشكل كبير".
وأشار الخبير، إلى أن الطائرة المدارية بوينغ إكس 37 ليست إلا نسخة عن الطائرة الصاروخية السوفيتية بلا طيار "بور-5".
وأضاف أن مركبة Dream Chaser الأمريكية التي يجب أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية عام 2020، عبارة عن نسخة طبق الأصل عن الطائرة السوفيتية "إيبوس" من مشروع "سبيرال".
والمثير حسب ليونكوف أن المركبة Dream Chaser، يجب أن تصل إلى المدار بواسطة طائرة ذات هيكلين من طراز Stratolaunch المماثلة تماما للطائرة السوفيتية "مولنيا-1000".
وأكد أن الجانب الروسي يمكنه تنفيذ مشاريع مشابهة لتصميم منظومات جوية فضائية بالاعتماد على التصاميم القديمة المتوفرة لديه.
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