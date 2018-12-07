كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 09:48 صباحاً - موعد كلاسيكو يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي

يوفنتوس وإنتر ميلان

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره إنتر ميلان، في ديربي إيطاليا، لإطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المباراة ستقام على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية.

يوفنتوس يدخل المباراة بدون الثنائي أندريا بارزلي للإصابة، وأليكس ساندرو، لعدم جاهزيته بسبب الإجهاد "طالع قائمة يوفنتوس من هنا".

إنتر ميلان يرغب في أن يكون أول فريق يسقط يوفنتوس هذا الموسم داخل إيطاليا، حيث أن حامل اللقب لم يخسر أي مباراة منذ بداية الموسم في الكالشيو، تعادل في 1 وحقق 13 انتصار.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 21:30 التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، و 22:30 العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لديربي إيطاليا

المباراة ستُبث على قناة "Beinsports HD4" القطرية

التشكيل المتوقع للفريقين

يوفنتوس

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: كانسيلو، بونوتشي، كيليني، كوادرادو

الوسط: بيانيتش، بينتاكور، ماتويدي

الهجوم: كريستيانو، ديبالا، مانزوكيتش

إنتر ميلان

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

الدفاع: سكرينيار، دي فراي، أمبروزيو، أسامواه

الوسط: فيتشينو، بروزوفيتش، بيريزيتش، بوليتانو، كيتا بالدي

الهجوم: ماورو إيكاردي