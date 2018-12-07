رسائل مخبأه في فستان زفاف بريانكا شوبرا الذي ابهر العالم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

خطفت نجمة بوليود الشهيرة بريانكا شوبرا الأنظار خلال حفل زفافها الفاخر على نيك جوناس و أثارت الجدل منذ ذلك الحين على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لظهورها بفستان زفاف مميز بطرحته التي وصل طولها إلى 22 متراً وبتطريزاته الألماسية اللامعة والذي تخطى عددها الـ2 مليون وبه قطعة من فستان زفاف والدة نيك القديم في خياطة الفستان، وأنيق حمل توقيع رالف لورين.

وكشف دار أزياء " ralph lauren " عبر حسابها الرسمي، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن سر بخصوص فستان زفاف نجمة بوليود الشهيرة بريانكا شوبرا وهو أن بداخل قماش الفستان ثماني رسائل مخبأة بين ثنياه بدقه وهما:

1- اسم عريسها بالكامل نيكولاس جيري جوناس.

‎2-تاريخ زفافهما

‎3-اسم والدي بريانكا، فوالدها أشوك توفي بعد معاناته مع السرطان في العام 2013.

‎4-"أوم ناما شيفاي" وهو مانترا هندي يذكّر باللورد شيفا

‎5-ورسالة بمطرزة بالأجنبية للكلمات التاليةLove & compassion Hope ,FAMILY

وحرص زوجها نيك جوناس على أن يطل مُحبيه ويحمل هو أيضًا رسالة خلال إطلالته الأنيقة، فضمّن التاكسيدو ايضاً قطعة من قماش فستان عروسه وطرز عبارة "حياتي" بالغة الهندية.