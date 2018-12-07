كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 08:01 صباحاً - مفتي الجمهورية : دعوة السيسي لتجديد الخطاب الديني ملحة وضرورية

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن دار الإفتاء تبنت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني، لافتًا إلى أن هذه الدعوة ملحة وضرورية، وتتكرر في الكثير من المناسبات.

وشدد "علام"، خلال تصريحات خاصة لفضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، على ضرورة أن تتواكب كل المؤسسات الدينية والغير دينية مع دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني.

ولفت إلى أن الخطاب الدعوي لا بد أن يتواكب مع العصر، لافتًا إلى أن دار الافتاء قامت بإنشاء وحدة للرسوم المتحركة لتقديم رسائل قصيرة للشباب والأطفال بصفة خاصة.