أمل كلوني تتألّق بفستان طويل يحمل اللونين الأبيض والأزرق

نيويورك - لايف ستايل تألّقت المحامية أمل كلوني زوجة النجم العالمي جورج كلوني، خلال حضورها حفلة توزيع جوائز اتحاد مراسلي الأمم المتحدة في نيويورك. ظهرت أمل في غاية الأناقة بفستان طويل دون أكمام يحمل اللونين الأبيض والأزرق الغامق وتحمل شنطة باللون الأزرق. واختارت أمل تسريحة شعر بسيطة تناسب الفستان إذ ظهر شعرها مموجًا ومنسدلًا على ظهرها وأكملت إطلالتها بأحمر شفاه وزوجين من الأقراط. حصلت أمل خلال حفلة مراسلي الأمم المتحدة على أعلى وسام، وتم تكريمها أيضا كأفضل مواطنة لعام 2018 واحتفلت بهذه المناسبة برفقة زوجها وأهلها وأهل زوجها، إذ تجمعهم بها علاقة قوية.

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