كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 06:49 صباحاً - بالفيديو..أمين الفتوي يرد على وجود متعة جنسية في الجنة

كتبت : انجي بيومي

تساءل متصل يدعى "رجب" عن وجود المتعة الجنسية والشهوات في الجنة، لافتًا إلى أنه سمع أحد الشيوخ يتحدث بأن الجنة يوجد بها كل المتع.

فرد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، مساء الخميس، عليه قائلًا: "وجودك مع النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم متع الجنة"، مشيرًا إلى المسلم سيجد كل أنواع النعيم في الجنة، وسيتزوج بالحور العين، لكن عقل المسلم لا يجب أن ينصرف إلى المتعة الزوجية الموجودة في الدنيا عند السماع عن الحور العين، لأن الجنة شأن آخر.

وشدد على ضرورة عدم البحث عن تفاصيل الزواج بالحور العين، سواء بوجود قبلات أو أحضان أو أي شئ آخر، موضحًا أن القرآن الكريم لم يتحدث عن المتع الجنسية في الجنة وخلافه، معقبًا: "اللي موجود في الآخرة هنشوفه، ولا يجب البحث في التفاصيل".