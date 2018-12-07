كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 06:49 صباحاً - مفتي الجمهورية يرد على المشككين في حديث خير أجناد الأرض

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مؤتمر تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بأبو ظبي فرصة للسلم العالمي، وهناك عبقرية في اختيار عنوان هذا المؤتمر.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع مراسل "dmc" على هامش منتدي تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بأبوظبي، اليوم الخميس، أن رسالة الإسلام متسقة تمامًا مع معطيات حلف الفضول، لافتًا إلى أننا أمام فرصة كبيرة لتصحيح المسار بلغة العصر، فنحن لدينا إشكالية في المفاهيم لدى الشباب.

وتابع، أنه لا بد من تجديد الخطاب الديني، وأن يُخاطب الشباب بلغة العصر، وهناك إستراتيجة لدي وزارة الأوقاف لتصحيح المسار في الداخل والخارج، وتم إنشاء وحدة بدار الإفتاء معنية بهذا الأمر؛ لأن التحديات كانت كبيرة، ورسخ في ذهن الشباب الكثير من المفاهيم المغلوطة.

وأكد، أن البعض أراد أن ينزع عنا صفة شهادة الرسول للجيش المصري، وشككوا في صحة حديث الرسول حول أن الجيش المصري خير أجناد الأرض، لافتًا إلى أنه تم بحث هذه المسائلة وتأكد أن هذا الحديث ثابت وصحيح، والتاريخ يثبت خيرية الجيش والشرطة المصرية، وما يثار حوله تم الرد عليه، والبحث موجود عبر موقع الإفتاء على الإنترنت، وموجود ورقي بدار الإفتاء لمن يريد أخذ نسخة منه.