كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 06:49 صباحاً - بالفيديو..أهالي قرية البراجيل بالجيزة ينظموا ماراثون رياضي لـ "الحمير"

كتبت : انجي بيومي

أعدت فضائية "روسيا اليوم"، تقرير يستعرض تنظيم قرية البراجيل المصرية بمحافظة الجيزة، ماراثون من نوع غريب.

وأوضح "التقرير"، أن المتسابقين بهذا الماراثون ليسوا من الرياضيين المشهورين، أو حتى المغمورين، وإنما خصص لحيوانات القرية.

ونوه، المشاركين بهذا الماراثون بحيواناتهم أنهم قاموا بالإعداد له منذ 3 أسابيع، موضحين أن الهدف من هذا الماراثون هو إدخال البهجة والسعادة على الناس، وتوصيل رسالة للمسئولين للفت انتباهم لمشاكل القرية والعمل على حلها.