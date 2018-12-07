كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 05:02 صباحاً - مجدي نزية يُحذر من تأثير المكملات الغذائية التى تستخدم في الجيم على الذكور

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن المكملات الغذائية لا تُعطى إلا للمريض الغير قادر على الحصول على الغذاء بصورة معينة، أو من لديه نقص في التغذية بصورة مؤقتة، ولهذا تم إنشاء مكملات الغذاء.

وأضاف "نزيه"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن المكملات الغذائية التي تستخدم في صالات الجيم ليست مكملات بالمعنى الحقيقي، وتُمثل عبء على الكبد والهرمون الذكوري للرجال، لأن معظم هذه المكملات تحتوي على هرمونات تؤثر على الهرمونات الجنسية للذكور.