منها النفسية والجسدية.. تعرف على الفوائد الصحية لشرب اليانسون

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعد اليانسون أحد أقدم النباتات الطبية، وهو ينتمي إلى الفصيلة المظلية التي تحمل الاسم العلمي (Umbelliferae family)، ويبلغ ارتفاع عشبة اليانسون ما يتراوح بين 30-50 سنتيمتر، ويتميز بطعمه الحلو ورائحته العطرة، ويُستعمل نبات اليانسون في العديد من الأغراض، مثل النكهة، وعلاج تقلصات الجهاز الهضمي.

وفوائده كثيرة ويمكن الاستفادة منها لحالات عديدة بدلاً من اللجوء إلى الأدوية. وهذه بعضًا من فوائده التي تشمل النواحي الجسدية والصحية والنفسية، وفق ما نشره موقع "webteb".

-يساعد اليانسون على مكافحة الاكنئاب في الحالات البسيطة إلى معتدلة.

- يعتبر اليانسون مرخياً للعضلات ومضاداً للتشنجات.

-يساعد اليانسون في معالجة القرحة في المعدة، والوقاية منها وحماية الخلايا من التضرر.

-يساعد على الحد من أعراض مرحلة انقطاع الطمث، إذ يساعد اليانسون على الحد من الأعراض المزعجة المرافقة لها من خلال الحد من آثار الأستروجين.

-يساعد على ضبط معدلات السكر في الدم.

- يساهم اليانسون في طرد البلغم.

- يساهم شرب اليانسون في مقاومة العديد من الفيروسات.