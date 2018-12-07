كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - بالفيديو..تقرير يُحذر من خطورة هذه الأواني على خصوبة الرجال

كتبت : انجي بيومي

عرضت فضائية "الآن" الإماراتية، تقريرًا مصورًا عن تهديد الأواني غير اللاصقة لخصوبة الرجال، وفقًا لدراسة إيطالية.

وأوضح التقرير أن علماء بجامعة "Padua"، في إيطاليا، أكدوا أن المواد الكيميائية المسماة "PFCs" الناتجة عن المقالي أو الأواني غير اللاصقة يمكن أن تتداخل مع هرمونات الذكورة، وتؤثر على خصوبة الرجال.

وأشار العلماء إلى إن هذا التأثير لا يظهر في الرحم فقط، بل يمكن أن يكون لـ "PFCs"، التي تدخل في مجرى الدم، وتقلل من مستويات هرمون التستوستيرون، تأثيرات سمية على المراهقين الشبان أيضا.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين نشأوا في منطقة ملوثة بمركبات الكربون الكلور فلورية (PFCs)، يعانون من ضعف خصوبتهم بنسبة 12.5%.

وقال العلماء: "تثبت هذه الدراسة أن مركبات PFCs لها تأثير كبير على صحة الذكور، حيث إنها تتداخل بشكل مباشر مع المسارات الهرمونية، التي من المحتمل أن تؤدي إلى العقم".

ووجد العلماء الإيطاليون أن مركبات "PFCs" ترتبط بمستقبلات التستوستيرون، وتقلل من مستويات هرمون الذكورة المستخدم في الجسم. ونتيجة لذلك يكبر الشبان بأعضاء ذكرية أصغر، وحيوانات منوية أقل صحة، بالإضافة إلى قصر المسافة بين كيس الصفن والشرج، وهذا دليل على انخفاض الخصوبة.

وتأتي مركبات "PFCs" في مئات الأشكال، وتستخدم على نطاق واسع لجعل المنتجات اليومية أطول أمدا. وتتواجد في أغلفة المواد الغذائية السريعة، والألواح الورقية، وسائل تنظيف الزجاج والمواد المكافحة للحرائق والملابس المقاومة للماء. كما توجد "PFCs" في بعض المواد اللاصقة ومستحضرات التجميل والأدوية والإلكترونيات، ومنتجات التنظيف والتلميع والشموع ومبيدات الحشرات، والدهانات.

وربطت الدراسات هذه المادة الكيميائية بانقطاع الطمث المبكر وانخفاض وزن المولود، وانخفاض الخصوبة ومشكلات الغدة الدرقية وارتفاع نسبة الكوليسترول، وكذلك سرطان المثانة وسوء عمل الجهاز المناعي.