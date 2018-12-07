كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - جدول مباريات اليوم الجمعة 7-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين
مباريات اليوم
تقام اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، مباريات في غاية الإثارة والتشويق على الصعيد المحلي والعالمي، أبرزها ما يلي:
"كأس مصري"
سموحة × الاتحاد السكندري- الساعة السابعة مساء على قناة النيل للرياضة، وقناة أون سبورت.
ديبورتيفو ليجانيس × خيتافي- الساعة العاشرة علي قناة beIN SPORTS 2
يوفنتوس × انترناسيونالي - الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 4
"الدوري الألماني"
فيردر بريمن × ف.دوسلدورف - الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS
الدوري الفرنسي
موناكو × نيس - الساعة العاشرة الا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 6
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