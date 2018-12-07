كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - جدول مباريات اليوم الجمعة 7-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

تقام اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، مباريات في غاية الإثارة والتشويق على الصعيد المحلي والعالمي، أبرزها ما يلي:

"كأس مصري"

سموحة × الاتحاد السكندري- الساعة السابعة مساء على قناة النيل للرياضة، وقناة أون سبورت.

"الدوري الإسباني"

ديبورتيفو ليجانيس × خيتافي- الساعة العاشرة علي قناة beIN SPORTS 2

"الدوري الإيطالي"

يوفنتوس × انترناسيونالي - الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 4

"الدوري الألماني"

فيردر بريمن × ف.دوسلدورف - الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS

الدوري الفرنسي

موناكو × نيس - الساعة العاشرة الا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 6