كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - الزمالك يواجه بتروجت بالدوري يوم 28 ديسمبر في الدوري

الزمالك

أعلن اتحاد الكرة عن منافس الزمالك في المباراة المقبلة، في بطولة الدوري العام، نظرا للمباريات العديدة المؤجلة للفريق الأبيض.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات أن الزمالك سوف يواجه نادي بتروجت، في المباراة المقبلة، يوم 28 من الشهر الحالي، واستمرار مبارياته المؤجلة أمام الإسماعيلي وبيراميدز والأهلي، لحين تعديد موعد لهما.

وكان اتحاد الكرة، كشف، أنه سيتم تحديد موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري، عقب مواجهة المصري التي اقيمت أمس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 35 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة.