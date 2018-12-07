كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - شريف عامر يلعب "PUBG" على الهواء : ابن اختى حسسني أني عجوز
كتبت : انجي بيومي
استهل الإعلامي شريف عامر، برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، وهو يلعب "pubg" وهى لعبة الكترونية اشتهرت مؤخرًا على الإنترنت.
وعقب "عامر": "كنت عند أدهم ابن اختي وكان بيلعب pubg.. وسألته إيه ده، وحسسني أني عجوز ومش فاهم حاجة، لما سألته بتلعب إيه"، لافتا إلى أنه حاول تعلم اللعبة حتى تمكن من أن يتقن اللعبة نوعا ما.
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