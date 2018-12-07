كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - التنمية المحلية : قمنا بتطهير مخرات السيول للإستفادة من مياه الأمطار في الزراعة

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم الانتهاء من تطهير مخرات السيول لاستقبال مياه الأمطار، لافتًا إلى أنه تم التنسيق بين الوزارات المختلفة لمواجهة السيول والأمطار في المحافظات وحفظ المياه للاستفادة منها في الزراعة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن هناك خطا ساخنا برقم (15330) للتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" لمواجهة أي طوارئ مع غرفة عملية وزارة التنمية المحلية.