كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - للكبار فقظ +18 .. كيم كاردشيان تظهر " ملط " - صور

اعترفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان أن صورها الجريئة والمثيرة التي تشارك بها متابعيها عبر حسابها على Instagram تثير غضب زوجها مغني الراب كاني ويست.

خلال حلولها ضيفة في برنامج The Ellen Show، عرضت المذيعة الأمريكية صورة لنجمة تليفزيون الواقع وهي تخبز كعكة من أجل عيد ميلاد صديقتها، وظهرت مرتدية ملابسها الداخليه فقط في المطبخ.

وبررت كارداشيان تلك الصورة بأنها ارتدت ذلك من أجل أن تنشرها عبر Instagram فحسب، ولم تكن ترتديها أثناء تحضير الكعكة، كما كشفت أيضا أن زوجها لم يكن مسرورا بتلك الصورة وبصور كهذه.

وقالت كيم: "يمكنك أن تتورطي في مشاكل مع زوجك في بعض الأحيان بسبب صورا كثيرة كهذه".



