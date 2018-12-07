تعرف على تأثير الضوء عليك خلال النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

كشفت دراسة حديثة، أن وجود ضوء اصطناعي "لمبات" ليلًا يساهم في زيادة معدلات الأرق لدي العديد من الأشخاص و خاصة كبار السن.

وأوضحت الدراسة أن مصادر الضوء الاصطناعي التي تتمثل في أعمدة الإنارة بالشوارع ليلًا على سبيل المثال، عندما يتم استخدامها بشكل مفرط يكون لها تأثير ضار وغير صحي على الأشخاص.

وتوصل الباحثون القائمون على الدراسة، إلى أن الإضاءة الخارجية التي تشع نورًا ساطعًا قد تكون أحد الأسباب التي تدفع الأشخاص لتناول الأدوية والعقاقير المنومة لمحاربة الأرق الذي تتسبب فيه.

ووجد الباحثون أن 22 % من المشاركين في الدراسة تلقوا وصفات لعقاقير منومة للتخلص من الأرق.