كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 02:06 صباحاً - مدحت صالح عن أغاني المهرجانات: "تكنو متشعبب"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الفنان مدحت صالح، إن الفن الشعبي سيظل طول العمر كائن بيننا ولا يمكن الاستغناء عنه، مؤكدا انه تربى على الأغاني الشعبية القديمة التي ابدع فيها محمد رشدي ومحمد قنديل.

وعن أغاني المهرجانات.. أكد "صالح"، خلال حواره في برنامج "شريط كوكتيل"، على قناة "الحياة"، مع الفنان هشام عباس، أن هذا النوع من الأغاني لا يعتبر شعبي، واصفا غياه بـ"تكنو متشعبب".