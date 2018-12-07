كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 02:06 صباحاً - مدحت صالح يبدي ندمه عن مشاركته في مسلسل "السندريلا"-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
قال الفنان مدحت صالح، إنه نادم بشدة على تجسيده شخصية العندليب عبد الحليم حافظ بمسلسل" السندريلا"، لافتا ان دوره في مسلسل "السندريلا" أغضب عدد كبير من الجمهور، ولو يعود به الزمن لم يقم بتقديمه ولا تجسيد شخصية العندليب.
وأضاف صالح، خلال حواره ببرنامج "شريط كوكتيل"، الذي يقدمه الفنان هشام عباس، المذاع عبر فضائية "الحياة"، : "زعلت ناس كتير بسبب الشخصية ديه، أنا بعتبر نفسي ضيف على التمثيل مش داخل أصارع حد فيه، لو رجع بيا الوقت مكنتش هعمله، كان ممكن حد يعمله تاني أحسن مني".
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