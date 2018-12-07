كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 02:06 صباحاً - مدحت صالح: "اتربيت على الأغاني الشعبية قبل ما اعرف أم كلثوم وعبد الحليم"-فيديو



كتبت : شيرين عصملي قال الفنان مدحت صالح، إنه تربى على الأغاني الشعبية قبل سماعه لأغاني عبدالحليم حافظ وأم كلثوم. وأضاف "صالح"، خلال حواره في برنامج "شريط كوكتيل"، على قناة "الحياة"، مع الفنان هشام عباس، أنه يعتبر محمد رشدي وكارم محمود ومحمد قنديل وفايد محمد فايد مطربي الأغاني الشعبية. وأكد أنه يحب أغنية غنّاها عزت عوض الله وفايد ثم أحمد عدوية، وكلماتها: "يا زايد فى الحلاوة.. عن أهل حيينا.. ما تبطل الشقواة وتعالى عندنا"، وهي من كلمات محمد ملوخية.

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