كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 02:06 صباحاً - عكاشة: "أخر مرة سمعتهم بيتكلموا عن الهيئة العربية للتصنيع كنت في الحضانة"

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، "أخر مرة سمعتهم بيتكلموا عن الهيئة العربية للتصنيع والمصانع الحربية كنت قبل ما أدخل حضانة"، منوها بأن الوضع تغير عندما تولى الرئيس السيسي الحكم، متابعا: "السيسي تصدى للبيت المحروق، والبيت العتيق الذي صدر له قرار إزاله".

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه شعر بفخر كبير وهو يشاهد فعاليات معرض "إيديكس 2018"، حيث لم تشهد مصر معرضا عسكريا بهذه القوة من قبل.

وأكد أن الجناح المصري في المعرض كان مفخرة، وحقق معجزة، مشيدًا بقيادة الفريق عبدالمنعم التراس للهيئة العربية للتصنيع، قائلا: "العمل يسير على قدم وساق".

ونوه بأن السيسي ضحى بشعبيته كي يعيش الشعب المصري، حيث تحمل كل الانتكاسات التي شهدتها مصر قبل حكمه، مضيفا: "عيني هدمع عزة وافتخار عند حديثي عن عظمة مصر".