كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 02:06 صباحاً - توفيق عكاشة عن الإمارات: "فضلهم عليا كبير"

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الشيخ زايد آل نهيان له بصمات بيضاء على مصر، ومصر لها بصمات بيضاء في الإمارات، مضيفًا: "الراجل ده بعشقه، والإمارات ليها فضل عليا".

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن مصر هى العمود الفقري للدول العربية، متابعا: "مينفعش العمود الفقري ده نكسره"، منوها بأن الشيخ زايد من أعظم حكام العرب في التاريخ الحديث، وكان عاشقا للرئيس السادات، متابعا أنه لم يلتقي بالشيخ محمد بن زايد، ولكنه عاشقا له، موضحا أن الشيخ محمد بن زايد قلبه مثل أبيه، ويحب مصر.