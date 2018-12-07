كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 02:06 صباحاً - توفيق عكاشة يروي تفاصيل استضافته للسفير الإسرائيلي
كتبت : شيرين عصملي
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه عندما دعا السفير الإسرائيلي لمنزله تلقى هجومًا من الجميع، مضيفًا: "الناس بقت تقولي عزمت السفير الإسرائيلي ليه، وهما مش فاهمين حاجة".
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، : "أنا قلت وأعلنت للدنيا كلها، إننا عايزين نعمل حاجة صح"، مشيرًا إلى أن الشعب الألماني يشبه قدماء المصريين، والفراعنة هم المثل الأعلى للألمان.
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