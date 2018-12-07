كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 02:06 صباحاً - توفيق عكاشة يروي تفاصيل استضافته للسفير الإسرائيلي

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه عندما دعا السفير الإسرائيلي لمنزله تلقى هجومًا من الجميع، مضيفًا: "الناس بقت تقولي عزمت السفير الإسرائيلي ليه، وهما مش فاهمين حاجة".

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، : "أنا قلت وأعلنت للدنيا كلها، إننا عايزين نعمل حاجة صح"، مشيرًا إلى أن الشعب الألماني يشبه قدماء المصريين، والفراعنة هم المثل الأعلى للألمان.