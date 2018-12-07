كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 02:06 صباحاً - تأهل بيلباو وبيتيس لدور الـ16 في كأس إسبانيا.. وإيبار يودع

ريال بيتيس

تأهل ريال بيتيس إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه العريض على ضيفه راسينج سانتاندير 4-0، على ملعب بينيتو فيامارين، بإياب دور الـ32.

بيتيس قرر فوزه على راسينج، بعد أن هزمه ذهابا بهدف نظيف، ليصل إجمالي المباراتين إلى 5 أهداف دون مقابل.

أنطونيو باراجان افتتح التسجيل لـ بيتيس في الدقيقة 32، قبل أن يضيف توني سانابريا الهدف الثاني في الدقيقة 58.

هدف بيتيس الثالث سُجل بواسطة سيرخيو ليون في الدقيقة 69، قبل أن يختتم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو الأهداف في الدقيقة 89.

بيتيس فاز سابقا بلقب كأس ملك إسبانيا مرتين، آخرها 20042005.

وفي مباراة أخرى، اكتسح أتليتك بلباو مضيفه ويسكا بأربعة أهداف دون رد، على ملعب إل ألكوراز، ليمر إلى الدور التالي.

بلباو لعب مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد جايزكا جاريتانو، وكرر فوزه ذهابا برباعية.

أريتز أدورز سجل أول هدفين في الدقيقتين 37 و58.

فيما أضاف إنياكي ويليامز هدفين آخرين بالدقيقتين 80 و90.

بلباو ثاني أنجح الفرق تاريخيا في بطولة الكأس برصيد 23 بطولة، ويسعى لتعويض بدايته الكارثية في الدوري هذا الموسم الذي لم يفز فيه سوى مرة واحدة من 13 جولة.

دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا شهد مفاجأة واحدة، بإقصاء إيبار على يد سبورتنج خيخون فريق القسم الثاني.

إيبار فشل في الفوز على ملعبه إبوروا، وتعادل بصعوبة 2-2 أمام خيخون، ليمر خيخون إلى الدور التالي مستفيدا من فوزه ذهابا 2-0.

خيخون صعّب من مهمة إيبار بهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق ألفارو خيمينيز، قبل أن يضيف زميله بابلو بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 39.

إيبار لم يستسلم، وقلّص الفارق في الدقيقة في الدقيقة 53 بواسطة مارك كوكوريّا، قبل أن يدرك تشارلز دياز تعادلا متأخرا في الدقيقة 87، لم يكن كافيا للفريق الباسكي.

ليصير خيخون النادي الوحيد الذي لا ينتمي للقسم الأول في الدور المقبل من بطولة الكأس.