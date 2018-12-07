كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 02:06 صباحاً - توفيق عكاشة باكيا: "مصر تنطلق بقوة الصاروخ"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

بكى الإعلامي توفيق عكاشة، من شدة حبه لها، قائلا: "عيني قاب قوسين أو أدنى أن تدمع الآن فخرًا وافتخارًا، وعزة نفس بمصرنا الغالية، لافتا أن أقدم دولة على الأرض، وأول امبراطورية أقيمت على الأرض لم تغب عنها الشمس، مؤكدًا أن مصر تنطلق بقوة الصاروخ بعد أن كان مستهدف لها أن تنكسر، وترفع الراية البيضاء.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، : "عندما أرى مصر تعود لتقف على قدميها عيني بدمع.. أنا فرحان من حجم العمل الذي تشهده مصر".