بالفيديو| شاب صيني ينقذ فتاة قبل أن يسحبها سلم المترو الكهربائي

استطاع شاب في تشجيانج الصينية، من إنقاذ فتاة انحشرت بين السلالم الكهربائية داخل أحد المراكز التجارية. وبحسب ما ظهر في مقطع الفيديو الذى نشره موقع "لايف ليك"، تظهر الطفلة وهي تلعب بين السلالم الكهربائية وأثناء اللعب انحشرت حينها ظهر شاب وتمكن من إنقاذها قبل أن يسحبها السلم وتتعرض للإصابة. ​

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