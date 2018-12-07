بالصور| "القليني" تشيد ببرنامج "السفيرة عزيزة": الأكثر تاثيرا والتزاما بالمعايير المهنية

اختتمت كلية الآداب بجامعة عين شمس، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، اليوم حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة في ندوة بعنوان "دور الإعلام في مواجهة العنف ضد المرأة"، واستضافت إعلاميات برنامج "السفيرة عزيزة" الذي يذاع عبر فضائية "DMC".

ورحبت الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب بالجامعة ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، بجميع الحضور من الإعلاميات المتميزات والاساتذة والطلاب والضيوف المشاركين بالندوة.

وأكدت القليني أن سبب اختيار "السفيرة عزيزة" بسبب مكانة هذا البرنامج في قلوب المشاهدين كما انه الأكثر تاثيرًا والتزامًا بالمعايير المهنية بين برامج النسائية التي تعرض على الشاشات حاليًا.

وقالت إنها وجميع طلاب تنظيم الندوة يرتدين اللون البرتقالي إشارة لأن العالم يتلون في هذه الأيام باللون البرتقالي، وهو رمز الدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن كل إعلامية ستتحدث عن قضية تخص المرأة ودور الإعلام والمجتمع في تناول هذه القضايا مثل "زواج القاصرات- ختان الإناث- التحرش الجنسي- العنف الأسري والزوجي- التمييز في العمل ضد المرأة".

من جهتها، قالت الإعلامية هدى رشوان عضو اللجنة الإعلامية بالمجلس القومي للمرأة، إن الإعلام شريك أساسى في عرض القضايا وعرض حلول للمشاكل التي تواجه المرأة في المجتمع، وإن أفضل لحظة يشعر فيها الإعلامى بذاته عندما يشارك في معالجة القضايا التي تخص الرأي العام من خلال وضع حلول للمسئولين من شأنها النهوض بالمجتمع.

كما رحبت الإعلامية سناء منصور، بالاستقبال الحافل، وأعربت عن سعادتها للحضور وسط هذا الحشد الطلابي المبهج ، وأشارت منصور إلى مشكلة زواج القاصرات وهي القضية الأكبر والأشمل حديثًا، حيث وصلت نسب هذا الزواج إلى معدلات كبرى، وأن أكبر نسبة زواج قاصرات موجودة بالقرى والمحافظات خوفًا من أن يفوتها قطر الزواج واستنكرت ذلك.

كما أوضحت الإعلامية جاسمين طه، أن المجتمع المصري تنبه إلى قضية ختان الإناث عام 1996، وذلك عند صدور قرار منع ختان الإناث، ولكن جاءت قضية الفتاة " بدور" كالشرارة التي أفاقت العقول عام 2007، وجاء عام 2008 لتجريم عملية ختان الإناث، مشيرة إلى أنه مع ذلك فإن 80% من هذه الجريمة مازالت تتم على يد أطباء غير شرفاء، مطالبة بتشديد العقوبة على مرتكبي تلك الجريمة في حق الأنثى.

وأشارت إلى أن مصر نجحت في خفض نسب إجراء الختان للفتيات بعمر المراهقه، وأكدت على أهمية تضافر الجهود، خاصة مناهج التعليم في التوعية بخطأ العادات والتقاليد الموروثة فيما يخص ختان الإناث.

وأضافت الإعلامية سالي شاهين، أن مصر تتصدر العنف الأسرى بنسبة 99%، وهذا العنف يبدأ من تربية الأم والتفرقة بين تربية الولد والبنت في الأسرة، مما يجعل الفتاة تشعر بأنها درجة ثانية في المنزل، وبالتالي يسمى هذا الشعور إلى أن تتزوج فتصبح صف ثاني مع زوجها في منزلها.

وأوضحت أن المرأة لا تكون ضعيفة إلا لو أنها شعرت وقررت أن تصبح ضعيفة، قائلة إنه لابد من وجود لغة حوار بين الزوجين، حيث إنها تملك عقل مثله تمام ولا ينقصها شىء سوى تصديق نفسها أنها قوية.

وأكدت شاهين وجوب التخلي عن فكرة "العانس"، مضيفة: "خليكى عانس أحسن ما تبقى مطلقة" أو "أفضل من أن تتزوجي من يقوم بإهانتك كل يوم".

وأكدت أن إعطاء الفتيات الثقة والقوة منذ الصغر فى التربية هو ما يخلق منها فتاة ناضجة سوية، موضحة أن الفرق بين الرقة والأنوثة والرجولة عند المرأة، حيث إن لدى المرأة قدرة تحمل تفوق فدرة الرجل بكثير، موضحة أن استقلال المرأة المادى هو مايعطيها الثقة فى التعامل مع الزوج وفى الحياة عموما.

وفي نهاية الندوة، كرمت الدكتورة سوزان القليني الضيوف بإهدائهم درع المجلس القومي للمرأة وشهادات تقدير، والهيئة المنظمة للندوة، وطلاب اتحاد الطلاب، ولجنة الجوالة وطلاب المستوى الثالث بقسم حضارة أوروبية الذين نفذوا معرض فني من لوحات الفسيفساء والأساتذة المشرفين عليهم ، والقائمين على تنظيم حملة الـ 16 يومًا لمناهضة "العنف ضد المرأة" بالكلية، والتي أقيمت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وقطاع شؤون المجتمع والبيئة بالجامعة.

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