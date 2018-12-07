"تشويه وخراب ديار وموت".. تعرف على قصص الباحثات عن الجمال

كل الأمور كانت على ما يرام قبل أن يتحول حلم السيدة البريطانية إلى كابوس، بعد أن فشلت في الحصول على شفاة مثيرة وتشوه وجهها بالكامل.

وخضعت السيدة العشرينية إلى عملية تجميل قبل أن يتم حقنها بالبوتوكس بشكل خاطئ ما تسبب في نتائج كارثية حيث تشوهت تماما- نقلا عن "BBC".

الحادثة ليست الأولى من نوعها، فهناك ضحايا كُثر من السيدات بسبب عمليات التجميل الخاطئة لا يسلط عليهن الضوء بوسائل الإعلام، وتكشف قصصهن من خلال دعاوى المقاضاة التي تلاحق مرتكبي الأخطاء الطبية.

وأوردت صحيفة الحياة اللبنانية، قصة شابة تدعى "نادين" كانت تجري عملية تجميل في أنفها فتسبب ذلك في تشويهها تمامًا، ما نتج عنه أضرار نفسية لها.

وفي لبنان أيضا لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها بعد أن أجرت عملية شفط دهون، وبسبب حقن خاطئ فارقت الحياة.

وتقدمت سيدة مصرية، في 2017، ببلاغ ضد الطبيب يحمل رقم 192 لسنة 2017، بعد تشويهها إثر عملية "فيلر" لشفتيها بسبب رغبتها في تجميل ابتسامتها، نظرًا لأنها تقابل سائحين وترغب أن تكون أكثر جاذبية.

وأدى الحقن الخاطئ، لحدوث مضاعفات حيث قرر الطبيب من أجل حل المشكلة وإصلاح الخطأ وترقيع واقتطاع جزء من جلد ساقها واستبداله مكان الشفتين مما شوه ساقيها أيضًا.

وتوفيت سيدة بريطانية، تبلغ من العمر 29 عامًا، عقب إجرائها لعملية تكبير أرداف بعيادة خاصة في تركيا، بعد معاناتها من 3 نوبات قلبية بعد الجراحة- بحسب "سكاى نيوز".

وورد في صحيفة "BBC" قصة طبيبة تجميل برازيلية قتلت بعد تشويهها لسيدة ما عرضها لتشوه في شكل أردافها بعد عملية تجميل بالسيلكون.

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