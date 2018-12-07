"أسعد زوجين".. يتغلبان على الإعاقة: "بنكمل بعض"

استطاع زوجان التغلب على صعوبات الحياة التي واجهتهما وأن يصنعا المعجزات، فلم تقف الإعاقة حاجزًا بينهما، حيث فقدت الزوجة "لي ميوين" ساقيها وهى في سن 13 عامًا، وفقد الزوج ذراعيه في حادث عمل عام 2007.

وتمكن الزوج من تحدي الإعاقة وتقدم للزواج من "ميوين"، وقال لها: "ستكون لدينا معا ذراعان وساقان، معا نستطيع العيش بسعادة" بحسب ما ذكرته صحيفة "South China Morning Post".

ومنذ ذلك اليوم تزوج وعاشا معا، وهما الآن يربيان طفلتهما الصغيرة، ولديهما مزرعتهما الخاصة التي تحتوي على الدجاج والخضروات، ويرفضان قبول المساعدة أو المال من أحد، لكي يعلّما ابنتهما الصلابة والاعتماد على الذات والاستقلالية.

واشتهرت هذه العائلة عندما نشر الأبوين صورة لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع طفلتهما، وتمنى الكثيرون لهما التوفيق.

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