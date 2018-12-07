نشر السيناريست تامر حبيب، صورة تجمعه بالفنانة شريهان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك تزامنًا مع يوم عيد ميلادها. وظهر في الصورة وهو يحتضن الفنانة شريهان وعلق عليها قائلا: "عقبال مليون سنة حلوين زيك يا حلم حلمته واتحقق". ويصادف اليوم 6 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة "شريهان" الـ 54، والتي متعتنا بأعمالها الجميلة التي ما زالت عالقة في الأذهان والقلوب. ​

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حبيب يهنئ شريهان بعيد ميلادها: "يا حلم حلمته واتحقق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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