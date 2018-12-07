الامارات | بوخارست مدينة الأساطير الرومانية

شكرا لقرائتكم خبر عن بوخارست مدينة الأساطير الرومانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «بوخارست» مدينة تختلط فيها الأساطير مع الحقائق، تبسط جناحيها على نهر ديمبوفيتا الذي يشقها إلى نصفين في دلال وسحر، وفي أعماقه أسطورة. وتتميز المدينة بموقع استراتيجي، فهي عاصمة رومانيا السياسية والاقتصادية، ومركز تجاري رئيس في البلاد، وهي أكبر مدنها، حيث يزيد عدد سكانها على مليونين و300 ألف نسمة.

تتمتع مدينة بوخارست بتاريخ عريق، وتحتضن معالم اثرية مثيرة للاهتمام، بما في ذلك البلدة القديمة وما تحويه من مبانٍ قديمة ومتاحف وكنائس. وتلبس بوخارست عباءة معمارية فريدة تظهر جلية في تنوع وتجاور المباني الحديثة التي تسرد لزوّارها قصصاً تاريخية عند رؤيتها، فهي خليط بين العمارات الشيوعية والحديثة وعمارة العصور الوسطى.

وقد دُمِّرت العديد من مباني بوخارست الأثرية بسبب الحروب والزلازل وأعمال النظام الشيوعي السابق، بقيادة نيكولاي شاوشيسكو، غير أنك لا تشعر إلا بشموخ هذه المدينة، رغم التاريخ العصيب الذي عاشته. البعض يطلق على العاصمة الرومانية مسمى باريس الشرق أو باريس الصغيرة، وذلك لوجود قوس النصر في ساحتها الرئيسة. والبعض يطلق عليها «مدينة الأساطير» أو مدينة ألف ليلة وليلة التي تأخذك إلى عالم ساحر من الترفيه ما بين الحدائق والمتنزهات الجميلة والمباني المذهلة، فضلاً عن المعالم السياحية والأثرية الرائعة التي تعد إحدى المدن الأوروبية ذات الشعبية بين السائحين.

وتقلع «فلاي دبي» الى مدينة بوخارست في 14 رحلة أسبوعياً انطلاقاً من دبي. وتمكنت «فلاي دبي» انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي من بناء شبكة وجهات تصل الى أكثر من 90 وجهة في 48 بلداً حول العالم، وخلال العقد المقبل سينمو أسطولها من الطائرات ليصل الى 296 طائرة. وتغطي شبكة «فلاي دبي» أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا، إضافة الى شبه القارة الهندية.

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