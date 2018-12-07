الامارات | «العلا» السعودية تستعد لاستقبال «شتاء طنطورة الثقافي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «العلا» السعودية تستعد لاستقبال «شتاء طنطورة الثقافي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق مهرجان شتاء طنطورة الثقافي في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، 20 ديسمبر الجاري ويستمر حتى 10 فبراير 2019، على مدار ثمانية أسابيع، يقدم خلالها فعاليات تراثية وأنشطة تفاعلية، ومناسبات ثقافية وفنية.

وتعدّ المحافظة متحفاً مفتوحاً للفنون والثقافة والتراث، وهي مدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

وباعتبارها موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة العربية، وملتقى العديد من الحضارات على مر عصور متعاقبة، يأتي برنامج مهرجان شتاء طنطورة انعكاساً لهذا الإرث العريق الممتد إلى آلاف السنين، ويستعرض أمام العالم عمقها التاريخي والحضاري الذي يقف شاهداً على تطوّر مجتمع العلا منذ القدم في العديد من المجالات التي ارتبطت بالزراعة والفلك والعمارة.

في السياق، يقدم المهرجان فعاليات متميزة، من بينها «عروض ضوئية ومشاهد طبيعية ومناسبات ثقافية وفنية» من 20 إلى 27 ديسمبر الجاري، و«مهرجان المناطيد» من 31 يناير إلى التاسع من فبراير 2019، و«ملتقى الفرسان»، الذي يبدأ في الأول من فبراير 2019، ويتوّج باستضافة البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل على كأس خادم الحرمين الشريفين في الثاني من فبراير 2019، التي ستشهد مشاركة 80 من أفضل الفرسان، ويقام السباق بالشراكة بين الاتحاد السعودي للفروسية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويقدم واحدة من أكبر جوائز سباقات القدرة للخيول على مستوى المنطقة.

ويحتضن المهرجان كوكبة من الفنانين العرب والعالميين، من بينهم فنان العرب محمد عبده، وماجدة الرومي، وعازف الكمان رينو كابوسون، والموسيقار المصري عمر خيرت، وعازف البيانو الصيني العالمي لانج لانج، الذي سيقدم مقطوعات من روائع الموسيقى العالمية، ويتوسط تلك الأمسيات الطربية حفل أسطوري، حيث تطل على الجمهور كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الهولوغرام (التصوير التجسيمي)، وسيتصدر المشهد مطرب الأوبرا ومؤلف الأغاني والعازف الإيطالي العالمي، أندريا بوتشيلـّي، ويكون مسك ختام مناسبات نهاية الأسبوع مع حفل يتألق خلاله الملحن والعازف الدولي الشهير الحائز العديد من الجوائز العالمية «ياني».

ويمكن لعشاق الآثار خوض رحلة عبر الزمن إلى الماضي، بزيارة المواقع الأثرية في محافظة العلا، التي يتم العمل على ترميمها وتجديدها حالياً، وستتاح لضيوف مهرجان شتاء طنطورة زيارة المناطق الأثرية والتراثية المغلقة للترميم حصرياً.

«شتاء طنطورة»

يقام مهرجان شتاء طنطورة الثقافي في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، على مدار ثمانية أسابيع من 20 ديسمبر الجاري إلى 10 فبراير 2019، ويقدم فعاليات تراثية وأنشطة تفاعلية، ويستوحي المهرجان فقراته من تراث العلا، وهي موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة العربية، وملتقى العديد من الحضارات على مر عصور متعاقبة، حيث يأتي انعكاساً لهذا الإرث العريق.