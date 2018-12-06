بالصور- أبرزهم "نينجا وباتمان".. مبدعون يحولون سيارات الأفلام الكارتونية إلى حقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

طالما سحرتنا شركة والت ديزني بأفلامها الخيالية التي رأينا فيها عوالم وحلمنا أن ننتقل للعيش مع الأبطال والشخصيات الكارتونية، إلا أن هناك بعض الأدوات والأشياء نُقلت إلى واقعنا على أيدي فنانين، حيث استطاع مجموعة من الأشخاص أن يصمموا عربات مستوحاه من أفلام ديزني.

وهذه مجموعة من السيارات حقيقية تشبه تمامًا التي ظهرت في الأفلام والمسلسلات الكارتونية.