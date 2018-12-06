كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 11:14 مساءً - مصطفى بكري عن أزمة توقف إجازات المصريين بالخارج: " غاويين تنكدوا عليهم"

معتز عوض

قال الإعلامي مصطفى بكري ، ان أزمة توقف إجازات المصريين بالخارج عادت من جديد ، خصوصا بعد وقف الإجازات في الجامعات والمحافظات المختلفة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج " حقائق وأسرار" ، المذاع عبر فضائية " صدي البلد " مساء اليوم، أنه لا يمكن ترك المصريين بالخارج بهذا الشكل مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة تسهيل الإجراءات للمصريين العاملين بالخارج ".

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أصدر كتابا دوريا لتسهيل إجراءات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تحقيق نجاح كبير من جانب وزيرة الهجرة في تسهيل إجراءات المصريين بالخارج والوقوف بجانبهم".

وتابع " احنا غاويين نكد المصريين بالخارج بيدخلوا للدولة 26 مليار دولار ".

وناشد رئيس الوزراء وجميع المسؤولين داخل الدولة المصرية ورئيس الجمهورية بسرعة إنقاذ العاملين المصريين بالخارج قائلا: " أبنائك المصريين تعبانين ومطلوب منهم يرجعوا جماعي هو احنا عندنا فرص عمل هنا علشان يشتغلوا فيها".