كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 11:14 مساءً - مدرب لياقة بدنية: المكملات الغذائية غير ضارة بالصحة"

معتز عوض

كشف محمد أبو النجا، مدرب اللياقة البدنية أنه لايوجد ضرر من تناول بعض المكملات الغذائية أثناء التدريب في الجيم، مضيفا ان هذه المكملات تساعد على بناء جسم رياضي".

وأوضح خلال حواره لبرنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، من تقديم كلا من إدوارد، ونانسي مجدي، أن المكمللت الغذائية مثل لبن الام، فهي تحتوي على مكونات غذائية".

وطالب أبو النجا، ممارسة الرياضة خلال 4 أو 5 أيام، مع التغذية السليمة والتركيز في التمرين".