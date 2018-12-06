كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 11:14 مساءً - إدوارد "كان نفسي مراتي تكون شبه كريمة مختار"

معتز عوض

قال الإعلامي إدوارد، في فقرة "تخيلي"، إنه كان نفسه زوجته أن تكون شبه الفنانة الجميلة الراحلة كريمة مختار في مسرحية العيال كبرت".

وأضاف إدوارد، خلال برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، أن أسباب أختياره للفنانة الراحلة كريمة مختار، لأنها كانت ترعى أولادها بشكل غير عادي، موضحة ان أسباب أختياره لزوجته على غرار كريمة مختار لهذا السبب".

ومن جانبها اختارت نانسي مجدي شريكة إدوارد في تقديم القاهرة اليوم"، الفنان الراحل احمد رمزي، أن يكون زوجها، لاما يتمتع به من شعبية وشخصية قوية.