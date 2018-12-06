كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 11:14 مساءً - السلطات الفرنسية تأمر بأغلاق برج "إيفل" تحسباً لاحتجاجات السبت

قررت السلطات الفرنسية، الخميس، إغلاق #برج_إيفيل، تحسباً لاحتجاجات عنيفة، من المقرر أن تنطلق السبت القادم.

وتوعد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، بتدابير أمنية "استثنائية" وسط الاحتجاجات المزمع تنظيمها في باريس وأنحاء البلاد يوم السبت، مع مخاوف من اغتنام متطرفين ومثيري شغب الفرصة لبث الفوضى.

وقال فيليب متحدثاً، الخميس، أمام المشرعين إن الحكومة تتخذ "جميع الإجراءات الضرورية" لتأمين الاحتجاجات، وجلبت المزيد من أفراد الأمن لتعزيز القوات الموجودة بالفعل وعددها 65 ألفاً في جميع أنحاء البلاد، نقلا عن وكالة "أسوشييتد برس".

وحث فيليب، محتجي السترات الصفراء على التزام منازلهم حماية لهم ممن يمكنهم خطف الاحتجاجات، بعد أن تحولت المظاهرات في باريس يوم السبت الماضي إلى أعمال شغب ونهب. كما أشاد بزعماء النقابات والمسؤولين المحليين الذين ينضمون إلى دعوة الحكومة للتهدئة.

وتضررت حكومة فيليب بشدة جراء أسابيع من الاحتجاجات وبدت في وضع حرج.

واعترف فيليب أن تراجع الحكومة هذا الأسبوع عن ارتفاع ضريبة الوقود الذي أثار حركة الاحتجاج "لا يستجيب" لجميع مخاوف المحتجين.