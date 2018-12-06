كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 11:14 مساءً - أستاذ علوم سياسية: المظاهرات داخل فرنسا لها حدود

معتز عوض

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة الفرنسية في الفترة الأخيرة والتراجع عن القيمة المضافة وارتفاع أسعار الوقود ، أعادت الاستقرار إلى الشارع الفرنسي بشكل مؤقت، موضحا أنه سيتم تصعيد الأزمة بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف فهمي في تصريحات هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ، أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى ما يحدث في فرنسا باعتباره شأنا داخليا فرنسيا، ولكن قد يتدخل المرحلة المقبلة بسبب امتداد التظاهرات في فرنسا لدول مجاورة وللحفاظ علي الدولة .

وأكد أن الدولة الفرنسية قوية، وأن ما يحدث محاولة لحصول بعض التيارات السياسية على بعض المكاسب ، منوها بأن المظاهرات داخل فرنسا لها حدود .

وأوضح ان الاجراءات التي اتخذها الرئيس الفرنسي ماكرون ، تنفيذية مؤقتة ، ولم تقنع الرأي العام الفرنسي ، متابعا: " المشهد الحالي يرتبط بالاستقرار السياسي ".