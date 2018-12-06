كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 11:14 مساءً - وزير التعليم: التغلب على الأمية هدفنا الأساسي

معتز عوض

عبر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عن سعادته بالتكريم من دولة الإمارات في مجال مهم وهو تحدى الأمية، وذلك على هامش قمة المعرفة المقامة بمدينة دبي تحت شعار "الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة".

واضاف شوقى، فى لقاء له عبر فضائية "تن تى فى"، ان التركيز على بناء الانسان المصرى والتغلب على الامية يعتبر هدفا أساسيا.

وتابع: ان هذا التكريم يعطى لنا إشارة حيث ان التجربة التى تمت فى مصر مع اليونسكو وشركات تقنيات الاتصالات جاءت بنتائج ايجابية للغاية قائلا: "إن شاء الله سنبنى عليه مشروعا قوميا فى مصر".