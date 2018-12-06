"مروة" تطلب الطلاق: "ابن أمه"

"ابن أمه وبيسمع كلامها في كل كبيرة وصغيرة وبيدخلها في حياتنا بشكل كبير، وهي بتنكد عليا وبتعايرني وتقولي أهلك وأنتي فلاحين"، كلمات قالتها "مروة.ع.م"، البالغة من العمر 26 عامًا، أمام محكمة الأسرة في كفر الشيخ.

بوجه شاحب وجسد نحيل، وعينان تكسوهما الحزن وتغلبهما الدموع، وقفت "مروة" تقص حكايتها طالبة الطلاق من زوجها "أحمد.ط.ف"، مؤكدة أنها حضرت للمحكمة لرفع دعوى طلاق منه بعد زواج استمر 4 سنوات أثمر طفلا عمره عامين ونصف.

وقالت "مروة" وعيناها منهمرة بالدموع "أنا من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، وحاصلة على بكالوريوس تربية نوعية لكني لا أعمل، وحينما تقدم لي زوجي ابن المدينة والذي يمتلك سوبر ماركت ويعمل موظفًا حكوميًا وافقت أسرتي وتمت مراسم الخطبة وخلال عام تزوجنا، وعشت في سعادة لمدة 3 أشهر لكن تلك السعادة تبدلت لحزن حينما أرادت حماتي التي تسكن في نفس المنزل التدخل في حياتي، ووجته يستمع إليها ويكذبني".

أضافت قائلة: "حملت في طفل بعد زواجي بأشهر قليلة، وبدأت الخلافات تدب البيت السعيد، حماتي بتعايرني وبتقولي يا فلاحة يا بنت الفلاحين، جبناكي من القرية ومدناكي وأنتي بتتأمري علينا، وكل ما اشتكي لجوزي يروح يسمع كلام أمه، غضبت مرة ورجعت بيت أهلي وأنا حامل بسبب تدخلاتها في حياتنا وصلت لحد تحريضه بعدم شراء ملابس لي، ورجعت علشان اللي في بطني وبعد ما ولدت قولت الدنيا هتتغير لكن زادت سوء".

وتابعت: "جبت ولد وأجبرتني نسميه على اسم أبوه قولت مفيش مشكلة، وبعد كدة كان بيرفض يجيب ملابس للطفل برغم حالته المادية المتيسرة، وبتعليمات أمه، لو قالتله مراتك قالت ولا عادت يضربني.. ابن امه وبيسمع كلامها وهي بتنكد عليا، وطلبت منه الطلاق بالمعروف رفض بحجة أنه عاوز يعيش مع ابنه، وأنا مبقتش قادرة أتحمل العيشة معاه".

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