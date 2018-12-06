طريقة كتابتك لهذه الأحرف الخمسة يكشف الكثير عن شخصيتك وجسدك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خط يدك هو مرآة حقيقية لجسمك وعقلك، ويعتقد خبراء الخطوط أن طريقة كتابتك للأحرف تكشف الكثير عن شخصيتك وجسمك وبتصحيح أخطاء الكتابة من الممكن إحداث تغيرات في جسمك وعقلك.

يقدم موقع thehealthsite العديد من الأخطاء الكتابية ودلالتها وكيفية تصحيحها طبقًا للعالم زوبين.

إذا لم تكمل دائرة حرف الـb فهذا من الممكن أن يشير إلى عدم انتظام ضغط الدم حول عضلة القلب، إذا أكملت دائرة حرف الـb ستلاحظ أن ضغط دمك يعود لحالته الطبيعية.

تشير كتابة حرف الـc بهذه الطريقة إلى أن الشخص لا يجيد التعبير عن مشاعره بشكل صحيح، وأيضًا أنه متسرع في القرارات التي تواجهه في حياته الاجتماعية.

تصحيح كتابة حرف الـc بشكله الطبيعي كما هو موضح في الصورة سيعطي الثقة للتعبير عن مشاعرك تجاه الآخرين وسيقلل حالات التسرع في اتخاذ القرارات.

كتابة حرف الـe بهذه الطريقة كما موضح بالصورة يدل على أن حركة الأمعاء تسير بشكل غير طبيعي وأن الشخص لا يتناول الطعام في أوقات مناسبة كما أنه لا يتم مضع الطعام جيدًا، بمجرد كتابة حرف الـe بشكله الصحيح سوف تتحسن العادات الغذائية بشكل كبير.

عند كتابة حرف الـo بهذه الطريقة يدل ذلك على وجود خلل فى التنفس بسبب مشاكل التنفس وأيضا هؤلاء الأشخاص يميلون إلى زيادة النشاط بعد تناول الوجبات ما يتسبب في مشاكل الجهاز الهضمي وسوء حركة الأمعاء، ويعمل تصحيح كتابة حرف الـo على توازن نمط تنفسك والتخلص من مشاكل الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

تشير كتابة حرف الـs بهذه الطريقة في النساء إلى عدم انتظام الدورة الشهرية ومشاكل الحمل وعند القيام بتعديل طريقة كتابه حرف الـs ستتحسن الدورة الشهرية وسيكون هناك نتائج أفضل في الإنجاب.