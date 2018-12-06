أمل كلوني تتألق بالأبيض والأزرق بحفل توزيع جوائز رابطة مراسلي الأمم المتحدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألقت المحامية أمل كلوني زوجة النجم العالمي جورج كلوني خلال حضورها حفل توزيع جوائز اتحاد مراسلي الأمم المتحدة في نيويورك.

ظهرت أمل في غاية الأناقة بفستان طويل دون أكمام يحمل اللونين الأبيض والأزرق الغامق وتحمل شنطة باللون الأزرق.

واختارت أمل تسريحة شعر بسيطة تناسب الفستان، حيث ظهر شعرها مموجًا ومنسدلًا على ظهرها وأكملت إطلالتها بأحمر شفاه وزوجين من الأقراط.

حصلت أمل خلال حفل مراسلي الأمم المتحدة على أعلي وسام، وتم تكريمها أيضا كأفضل مواطنة لعام 2018 وقد احتفلت بهذه المناسبة برفقة زوجها وأهلها وأهل زوجها، حيث تجمعهم بها علاقة قوية.