بلقيس تعلن إنتاج ألبومها الجديد بعد حذف روتانا لأغانيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة اليمينة بلقيس فتحي على تساؤلات متابعيها حول سر اختفاء ألبوميها "مجنون و زي ما أنا" من تطبيق "الآيتونز"، موضحة أنه على ما يبدو أن جميع ألبومات الفنانين من إنتاج شركة "روتانا" قد تم حذفها بالكامل.

وأضافت بلقيس في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" أن أغانيها تم منحها حصريًا لتطبيق جديد لا تعرفه ولا تعرف حتى اسمه.

ولفتت المطربة الشهيرة إلى أن ألبومها "زي ما أنا" قد منحها لقب أفضل فنانة في الشرق الأوسط للعام 2015 من قبل شركة آبل ميوزيك لتفوق الألبوم في نسب الشراء على مستوى الشرق الأوسط حينها.

وأعلنت أن ألبومها الثالث "أراهنكم" سيكون من إنتاجها ومتوفر في تطبيق "الآيتونز"، وجميع أعمالها القادمة ستكون من إنتاجها وحصريا في قنواتها، مشيرة إلى أنه يمكن لجمهورها الاستماع للألبومين الأول والثاني في اليوتيوب.

واختتمت بلقيس فتحي تغريداتها قائلة: "القادم أجمل وما راح أقول اكثر من كذا".

وكانت الفنانة إليسا قد هددت بترك شركة "روتانا" في حال حذفت أغانيها من اليوتيوب ومن تطبيق أنغامي ما أدى إلى تراجع الشركة عن قرارها، بعد أن قامت بتوقيع عقدٍ مع Deezer يقضي بحذف كل أغاني نجومها عن القناة الخاصّة بها على اليوتيوب، لتتفرد الشركة الجديدة بها.