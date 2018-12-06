هؤلاء معرضون لتليف الكلى أكثر من غيرهم.. إليك سبل الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي تتعرض الكلى للتليف وينتج عن ذلك عدم قدرة أنسجتها على أداء وظائفها بكفاءة، ما يعرضها للقصور وتحول الأنسجة إلى مجموعة من الألياف غير النافعة التي تنتهي بفشل كلوي. لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو

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