كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:54 مساءً - مصطفى بكري: نسبة الشفاء بمستشفي "57357 " قاربت النسب العالمية
معتز عوض
قال الإعلامي مصطفى بكري ، إن اللجنة التي تم تشكيلها من أجل مراجعة المعلومات التي وردت حول مستشفي "57357 " بحدوث حالات انفلات بداخلها غير صحيحة.
وأضاف خلال تقديم برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع عبر فضائية " صدي البلد " أن مستشفي "57357 " ، صرح عالمي لا يمكن التشكيك فيه ، مضيفا أن الميزانية الخاصة للمستشفى تخضع لرقابة وزارة التضامن .
واوضح ان اثارة الاتهامات حول مستشفي "57357 " ، لم يكن الهدف منه هدمه ، مؤكدا ان تقارير المستشفى أثبت أن نسبة الشفاء قاربت النسبة العالمية وهي 80%.
وعن إثارة الجدل حول التحقيقات التي تمت أكد الإعلامي مصطفى بكري إنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات مختلفة ، وليس وزارة التضامن فقط ، مؤكدا أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، منحت اللجنة كافة الصلاحيات لبحث أوضاع مستشفى " 57357".
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